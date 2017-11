 Amazon will in Berlin Privatleute als Paketboten

Das Online-Versandhaus Amazon will nun auch in Deutschland Privatpersonen als selbstständige Paketboten gewinnen. Das Programm mit dem Namen „Amazon Flex“ starte in Kürze in Berlin, bestätigte das Unternehmen am Freitag. Dem „Tagesspiegel“, der zuerst darüber berichtete, sagte eine Unternehmenssprecherin: „Wir wollen in den nächsten Wochen die ersten Kunden beliefern.“ „Flex“-Boten müssten über ein eigenes Auto und über eine spezielle Handy-App verfügen.