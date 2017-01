BerlinDie Deutschen werden nach einer Branchenprognose auch in diesem Jahr mehr Geld im Handel ausgeben – auch wenn das Dezembergeschäft nicht so gut lief wie erwartet. Der Umsatz werde nominal um zwei Prozent auf rund 492 Milliarden Euro zulegen, sagte der Handelsverband Deutschland (HDE) am Dienstag voraus. Im Vorjahr hatte das Plus zu jeweiligen Preisen nach Angaben des Statistischen Bundesamts 2,2 Prozent betragen.

Besonders stark werde in diesem Jahr mit elf Prozent wieder der Online-Handel zulegen, sagte HDE-Hauptgeschäftsführer Stefan Genth. „Das setzt traditionelle Handelsstandorte wie die Innenstädte zunehmend unter Druck.“ Notwendig seien mehr Planungssicherheit bei Sonntagsöffnungen und Anstrengungen, die Innenstädte attraktiver zu gestalten.