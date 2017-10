BerlinEuropas größter Online-Modehändler Zalando steigt in den milliardenschweren Markt für Schönheitsprodukte ein. Ab Frühjahr 2018 sollen beispielsweise Kosmetik, Hautpflege oder Parfüm angeboten werden, kündigte das Berliner Unternehmen am Mittwoch an. „Das ist für uns der nächste logische Schritt und spiegelt die Wünsche unserer Kunden wider“, betonte Co-Vorstandschef Rubin Ritter.

Die Produkte, die sowohl von großen Marken als auch von Nischen-Anbietern kommen sollen, sind zunächst in Deutschland erhältlich. Nach erfolgreicher Anlaufphase sollen weitere Länder hinzukommen. „Wir streben einen ähnlichen Marktanteil an wie im Modebereich“, sagte Rubin der Nachrichtenagentur Reuters. Er schätzt den europäischen Markt für Beauty-Produkte auf 80 Milliarden Euro jährlich. Wie viel sich Zalando den Einstieg in das Beauty-Geschäft kosten lässt, ließ er offen.