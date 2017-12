Der Online-Modelhändler Zalando will sich von seinem Kontrahenten Amazon absetzen.

Berlin

Zalando setzt im Abwehrkampf gegen Amazon verstärkt auf höhere Einnahmen durch eine engere Zusammenarbeit mit Modefirmen wie Adidas und Nike. „Zalando erhält für jede Bestellung im Rahmen des Partnerprogramms eine Provision. Das ist zusätzlicher Umsatz für uns, den wir sonst gar nicht gehabt hätten, weil das Geschäft nicht zustande gekommen wäre“, sagte Carsten Keller, der bei Zalando für das sogenannte Partnerprogramm verantwortlich ist, im Interview mit der Nachrichtenagentur Reuters. Dabei können Modefirmen ihre Kleidung auf eigenen Markenseiten anbieten und einspringen, wenn bei Zalando selbst bestimmte Kleidungsstücke ausverkauft sind. Adidas und Co. übernehmen auch die Zustellung. Im Gegenzug bekommen die Partner Zugriff auf umfangreiche Kundendaten. „Sie haben die Zügel in der Hand. Sie haben die Kontrolle über das Sortiment, die Preise und wie ihre Marken präsentiert werden“, sagte der Manager, der 2016 von der Beratungsfirma McKinsey zum Berliner MDax-Konzern kam.

Das Unternehmen hofft, dass die Kooperationen mit Modefirmen dabei helfen, das Langzeit-Ziel von einer operativen Marge von zehn Prozent zu erreichen. Davon ist man derzeit noch weit entfernt. Erst im November senkte Zalando nach einem enttäuschenden Start in die Herbstsaison sein Margenziel auf „leicht unter fünf Prozent“ für das laufende Jahr. Derzeit macht das Partnerprogramm weniger als zehn Prozent des GMV, also der Geldsumme, die auf der Handelsplattform umgesetzt wird, aus. „Das Partnerprogramm wächst mit hoher Geschwindigkeit. Wir haben es in den letzten zwölf Monaten verdoppelt“, sagte Keller. Bisher scheint das Geschäft für beide Seiten aufzugehen: Adidas sagte auf Anfrage, dass die Partnerschaft für gutes Wachstum sorgt.