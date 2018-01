 Lego schmiedet Allianz in China

Lego will in China Marktanteile gewinnen. Der unter Druck geratene dänische Spielzeug-Gigant schmiedet daher mit dem chinesischen Internet-Konzern Tencent eine Allianz zur Entwicklung von Online-Spielen und einem sozialen Netzwerk für chinesische Kinder, wie Lego am Montag mitteilte.

Lego-Inhalte sollen zudem auf der Tencent Plattform veröffentlich werden. Tencent ist Asiens wertvollstes Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von 537 Milliarden Dollar. Vor Lego hat bereits Mattel seine Fühler in China ausgestreckt und im Vorjahr Partnerschaften mit dem Internet-Händler Alibaba und der Online-Plattform BabyTree geschlossen.