In Bayern lässt sich man bisweilen etwas Zeit, hat dann aber auch Glück. Die Domain haftsache.de konnte sich das Bayerisches Staatsministerium der Justiz noch sichern – und hat nun die Webseite mit Leben erfüllt. Dort gibt es seit Anfang Februar Teeleichter zu kaufen (20 Euro) oder Grubentücher und eiserne Pfannen. Für die gemütlichen Stunden draußen gibt es Feuerschalen und Gartenbänke – Zweisitzer oder Dreisitzer. Hergestellt von den Einsitzenden der bayerischen Justizvollzugsanstalten.

Das Land Bayern zieht damit nach bei dem Versuch, die handwerklichen Produkte, die in deutschen Gefängnissen entstehen, auch gut zu vermarkten. Haftsache wirkt dabei mit professioneller Fotografie der Gartensets mit Schaufeln zum Ausgraben oder Smartphonehüllen aus Leder oder Filzpantoffeln für lange gemütliche Stunden in den eigenen vier Wänden kaum weniger hochwertig als Shops wie die von Manufactum – bekannt für die guten Dinge im Leben.

„Santa-Fu – kreative Zellen“ – so humorig wirbt der Gefängnisshop der Hamburger Justizvollzugsanstalt, die mit einem Augenzwinkern Waschsets namens „Bleib sauber“ anbietet und mit „Huhn in Handschellen“ ein Kochbuch mit „Originalrezepten“ aus dem Knast zusammengestellt hat – mit Tipps von Mama Mälzer.