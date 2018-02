Der Discounter Lidl kommt nicht zur Ruhe. Nur zweieinhalb Jahre nach seinem Amtsantritt hat nun auch Deutschland-Chef Marin Dokozic das Unternehmen verlassen, wie Lidl am Dienstag mitteilte. Insgesamt war er 16 Jahre bei dem Aldi-Rivalen tätig. Zuvor hatten die „Heilbronner Stimme“ und die „Lebensmittel-Zeitung“ darüber berichtet. Nachfolger von Dokozic wird Matthias Oppitz, der mit sofortiger Wirkung die operative Verantwortung für das Deutschland-Geschäft übernimmt.

Der Abgang von Dokozic, für den das Unternehmen keinen Grund nannte, ist die jüngste in einer ganzen Reihe von personellen Veränderungen beim Billiganbieter in Neckarsulm in jüngster Zeit. Erst vor einem Jahr hatte der Lidl-Vorstandschef Sven Seidel seinen Platz geräumt. Grund für den Wechsel seien „unterschiedliche strategische Geschäftsauffassungen“, hieß es damals offiziell. Ein halbes Jahr später nahm nach Angaben der „Lebensmittel Zeitung“ auch der E-Commerce-Chef des Discounters seinen Hut.