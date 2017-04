Man wolle mehr Wert auf weitläufige Verkaufsflächen und eine ansprechendere Produktpräsentation legen. Exemplarisch dafür sieht Baker die Damenschuhabteilung im Düsseldorfer Kaufhof. Hier sei die Präsentationsfläche verdreifacht worden. Gleichzeitig werde das Angebot in diesem Bereich erweitert, aber ohne teurere Modelle in die Läden zu bringen.

Neben Baker steht Vorstandschef Jerry Storch und hält sich gekonnt zurück. Auch als die Gruppe weiter unter der Erde in Richtung des Düsseldorfer Carsch-Hauses zieht, das ebenfalls zu Kaufhof gehört. Während Baker mitten in der Haushaltswaren-Abteilung steht und beschreibt, wie „amazing“ alles aussehe, schweigt Storch.

Über besagter Abteilung soll ein Wachstumsmotor für HBC Europe entstehen. Der kanadische Konzern will seine Outlet-Kette „Saks Off 5th“ nach Deutschland bringen. Neben den oberirdischen Etagen des Carsch-Hauses sollen deutschlandweit noch vier weitere Läden entstehen. In den ehemaligen Sportarena-Filialen in Frankfurt am Main, Heidelberg, Wiesbaden und Stuttgart.

Zusammen mit neuen HBC-Filialen in den Niederlanden sollen diese Maßnahmen den Umsatz von HBC Europe in den kommenden 24 Monaten um 20 Prozent steigen. Kosten lässt sich HBC das 400 Millionen Euro. Auch das verkündet Baker gerne.