Nach Informationen aus Finanzkreisen wurde die Investmentbank Goldman Sachs mit der Investorensuche beauftragt. Neben externen Partnern will sich zudem Otto-Gesellschafter Benjamin Otto, Enkel von Konzerngründer Werner Otto, mit einem Anteil von rund fünf Prozent persönlich an About You beteiligen, berichtet die WirtschaftsWoche.

Das E-Commerce-Start-up spielt in der Otto-Strategie eine wichtige Rolle und soll in den kommenden fünf Jahren zu einem Milliardenunternehmen ausgebaut werden. Im vergangenen Jahr hatte das Unternehmen 135 Millionen Euro Umsatz erzielt. In diesem Jahr strebt About You 250 bis 280 Millionen Euro Umsatz an. Neben der Otto Group sind bereits die externen Media-Investoren Seven Ventures und German Media Pool an About You beteiligt.