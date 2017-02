Denn als Outdoor gilt heute alles, was wasserdicht ist und mehr als einen Reißverschluss aufweist. Herabgesunken auf einen Allerweltsbegriff, ein leeres Lifestyle-Label, mit dem sich viele Anbieter schmücken – vom Kaffeeröster Tchibo mit seinen Wetterjacken über den japanischen Modefilialisten Uniqlo mit den Daunenjacken bis zum Edelparkahersteller Woolrich. So ist Outdoor im Verlauf der vergangenen 20 Jahre zu einem generischen Schlagwort verkommen, um bei auf Distinktionsgewinn gepolten Kunden noch ein paar Cent mehr herauszuschlagen.

Als Salewa Ende der Achtzigerjahre in eine Krise rutschte, übernahm Oberrauch den Laden komplett, verlagerte die Zentrale nach Bozen und baute um sie herum die Oberalp-Gruppe auf. Heute ist Oberrauch, 59, eine echte Nummer in der Heimat. Als er vor fünf Jahren die neue Unternehmenszentrale südlich der Bozener Innenstadt errichten ließ, bekam er eine Ausnahmegenehmigung: Gilt in Bozen für Gebäude eigentlich eine Maximalhöhe von 24 Metern, ragt der futuristische Glasturm der Salewa-Zentrale 48 Meter hoch in den Himmel über den Dolomiten.

Wie ein künstliches Bergmassiv mit Überhängen, Gipfeln und Durchblicken ist dies ein Bau wie ein Ausrufezeichen: Hier stehen wir. Alles, was die Marke tut, so hat es Oberrauch festgelegt, muss für die Berge stehen, muss die Herkunft aus den Dolomiten transportieren. Denn in kaum einer Sparte des globalen Sportgeschäfts reagieren die Kernkunden so empfindlich auf alles, was in ihren Augen nicht authentisch ist und nach Ausverkauf an den Massenmarkt riecht, wie in dieser.