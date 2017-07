CincinnatiDer US-Konsumgüterkonzern Procter & Gamble (P&G) profitiert von seinem Sparkurs. Der unter Druck des aktivistischen Investors Nelson Peltz stehende Hersteller von Gillette-Rasierklingen und Pampers-Windeln verkaufte zudem unrentable Marken. Der Überschuss legte so im abgelaufenen Quartal um 13,5 Prozent auf 2,22 Milliarden Dollar zu, wie der Konzern am Donnerstag bekanntgab. Der Umsatz stagnierte jedoch bei 16,08 Milliarden Dollar.

Während der Finanzmarkt von der Bilanz angetan war, zeigte sich Peltz unzufrieden. Procter & Gamble gehe Probleme grundsätzlich zwar an. „Aktionäre haben in der Vergangenheit aber ähnliche Versprechen gehört und die Zahlen haben sich nicht wirklich verbessert“, teilte der Investor, der über seine Beteiligungsgesellschaft Trian Fund Management Anteile an P&G hält, nach der Veröffentlichung des Berichts mit.