Sanofi-Chef Olivier Brandicourt bläst zum Angriff. Für 11,6 Milliarden Dollar übernimmt der französische Pharmakonzern die US-Biotechfirma Bioverativ, die sich auf die Behandlung der Bluterkrankheit spezialisiert hat. Sanofi will damit seine Stellung bei seltenen Krankheiten stärken, wie das Unternehmen am Montag in Paris mitteilte. Die Aktionäre von Bioverativ sollen 105 Dollar je Aktie erhalten - ein Aufschlag von 64 Prozent zum Schlusskurs am Freitag.

Die Anteilseigner von Sanofi warten schon seit längerem auf eine größere Übernahme. Bislang bewies Brandicourt, der den Konzern seit bald drei Jahren führt und von Bayer kam, kein glückliches Händchen. Ob beim US-Krebsspezialisten Medivation oder bei Europas größtem Biotechunternehmen Actelion - in beiden Übernahmewettläufen musste sich der Sanofi-Chef der Konkurrenz geschlagen geben. Bioverativ ist nun der größte Zukauf seit der rund 20 Milliarden Dollar schweren Übernahme der US-Biotechfirma Genzyme im Jahr 2011.