Weltweit ist die Cannabis-Industrie stark in Bewegung, nachdem immer mehr Länder, darunter Deutschland und Australien, medizinisches Cannabis erlaubt haben. Hierzulande gibt es Cannabis seit März 2017 auf Rezept. Kanada will den Cannabis-Konsum bis Mitte 2018 vollständig legalisieren - als weltweit zweites Land nach Uruguay. Die medizinische Nutzung ist dort schon seit 2001 möglich. Die Entwicklung hat zu zahlreichen Übernahmen unter den Anbietern geführt.

Mehr als 70 Unternehmen haben eine Lizenz der kanadischen Gesundheitsbehörde zum Anbau, zur Verarbeitung und zum Verkauf von medizinischem Cannabis. Sie forschen an neuen Formulierungen mit unterschiedlichen Cannabinoid-Leveln, den besten Darreichungsmöglichkeiten von Tabletten bis hin zu Inhalatoren oder auch an der Kombination von Cannabinoiden mit anderen Medikamenten.

Canopy Health hat 27 Patente für die Behandlung von Schlafstörungen eingereicht und entwickelt nun Mittel gegen Angstzustände. Bis 2020 erwartet das Unternehmen eine erste Marktzulassung. CanniMed arbeitet mit Universitäten, darunter in Montreal und Manitoba zusammen, und forscht unter anderem in den Bereichen Multiple Sklerose, Arthrose und Epilepsie. "Kanadische Unternehmen übernehmen die Führung, da sie mehr Freiheit bei der Arbeit haben und es sich jetzt leisten können," urteilt CanniMed-Vorstandschef Brent Zettl. Gleichwohl steht trotz der Pionierrolle Kanadas noch einiges an Überzeugungsarbeit bei Ärzten und Versicherern an.