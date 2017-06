FrankfurtDie Restaurant-Kette Vapiano will mit dem Geld aus dem Börsengang ihr Frankreich-Geschäft kräftig ausbauen. „In Deutschland sehen wir Potenzial für insgesamt rund 120 Vapiano-Restaurants, und eine ähnliche Größenordnung kann ich mir mittelfristig in Frankreich vorstellen“, sagte Vapiano-Chef Jochen Halfmann der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ (Mittwochausgabe) laut Vorabbericht. Die Pizza- und Pastakette ist in Frankreich bisher mit zwölf Restaurants vertreten, ein halbes Dutzend ist in der Planung. In Deutschland gibt es bereits 74 Filialen.

Bis Ende 2020 will Vapiano die Zahl seiner Restaurants auf 330 nahezu verdoppeln. „Unser Schwerpunkt bleibt eindeutig Europa“, sagte Halfmann. Doch auch in Amerika, wo die Konkurrenz größer ist, rechnet sich Vapiano Chancen aus. „Die Entwicklung der vergangenen zwei Jahre macht uns in Amerika Mut. Der Markt ist für uns wieder interessant.“