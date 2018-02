Der kanadische Handelskonzern Hudson’s Bay (HBC) wird die Warenhauskette Kaufhof nicht an den österreichischen Immobilieninvestor René Benko verkaufen. Darauf haben sich Management und Aufsichtsrat von HBC verständigt. Das berichtet eine mit dem Vorgang betraute Person der WirtschaftsWoche. Die Absage werde nach einer Sitzung des Aufsichtsrats, die am Nachmittag amerikanischer Ortszeit stattfindet, offiziell verkündet.

Benko hatte erstmals vor drei Jahren versucht an Kaufhof zu kommen. Der Handelskonzern Metro entschied sich jedoch damals für einen Verkauf an HBC. Seitdem ging es bei Kaufhof rapide bergab. Die Kette kämpft mit Umsatzrückgang und Verlusten. HBC-Europa-Chef Wolfgang Link verhandelt schon seit einigen Wochen mit der Gewerkschaft Verdi über einen neuen Tarifvertrag, der Einschnitte bei den Gehältern vorsieht. Die Führungsriege meint, dass Kaufhof mit der aktuellen Gehaltsstruktur nicht wettbewerbsfähig ist. Konkurrent Karstadt, der zu Benkos Imperium gehört, profitiert von einem Sanierungstarifvertrag und zahlt im Schnitt geringere Löhne an seine Mitarbeiter als Kaufhof.

Um die Kosten weiter zu senken, sollen bei Kaufhof zudem Jobs in der Zentrale wegfallen. Die angeschlagene Warenhauskette Kaufhof will bis 2020 rund 400 der rund 1600 Arbeitsplätze in der Kölner Konzernzentrale streichen. Der Stellenabbau solle aber sozialverträglich durch natürlich Fluktuation, Übergangsregelungen für ältere Mitarbeiter und Abfindungen erfolgen, kündigte das Unternehmen am Mittwoch an. Es gebe viele Positionen, die doppelt besetzt seien, sagt ein Insider. Dies sei ein Erbe aus der Metro-Zeit.

HBC kann sich hohe Verluste beim Kaufhof nicht länger leisten. Das älteste eingetragene Unternehmen Kanadas steckt selbst tief in der Krise. Nach der Gründung 1670 hat HBC zunächst über Jahrhunderte den Pelzhandel in großen Teilen Nordamerikas beherrscht. Heute bieten die Kanadier allerlei Konsumgüter in Kaufhäusern an, deren Gebäude sie oft selbst besitzen.

Zu HBC gehören die Nobelhäuser Saks Fifth Avenue, deren Outletvariante Saks Off Fifth und eben die deutsche Kette Galeria Kaufhof. Seit zwei Jahren laufen die Geschäfte der Kanadier schlecht. Ein Restrukturierungsprogramm hat kaum etwas bewirkt. Gleichzeitig lasten hohe Schulden auf dem Konzern. HBC hat bereits begonnen sein Tafelsilber zu verkaufen. Eine Immobilie auf der Fifth Avenue in New York ging kürzlich an den Bürovermieter WeWork. Gleichzeitig hat HBC mit Rhone Capital einen Investor gefunden, der für 430 Millionen Euro Vorzugsaktien des Handelskonzerns kauft, die er in Stammaktien wandeln kann.