Das Geschäft mit Plagiaten und Fälschungen ist nicht nur erfolg-, sondern auch ertragreich. Neben organisierten Kriminellen profitieren auch einfallslose Kleinunternehmer von dem Diebstahl des geistigen Eigentums anderer. Um die unseriösen Geschäftspraktiken von Produkt- und Markenpiraten aus aller Welt ins öffentliche Bewusstsein zu rücken und Verbraucher für die Schäden zu sensibilisieren, die bei den Originalherstellern entstehen, hat sich der Negativ-Preis "Plagiarius" zum Ziel gesetzt, Fälschungen aufzudecken.

Zum nunmehr 40. Mal wird die Trophäe in diesem Jahr im Rahmen der Frankfurter Konsumgütermesse "Ambiente" in Frankfurt verliehen. Der Zwerg samt goldener Nase steht als Symbol für die exorbitanten Einnahmen, mit denen sich Nachahmer kreativer Designer sprichwörtlich "eine goldenen Nase verdienen". Selbstverständlich maßt sich die Jury jedoch nicht an, Recht zu sprechen. Der Verein betont in diesem Zusammenhang dennoch, dass - im Gegensatz zu Wettbewerbsprodukten, die einem Trend folgen, sich aber dennoch genügend vom Original unterscheiden - "plumpe 1:1 Nachahmungen einfallslos und moralisch verwerflich sind".