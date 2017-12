Die Afrika-Sparte eilt der angeschlagenen Poco-Mutter Steinhoff zur Hilfe. Das kürzlich separat an die Börse in Johannesburg gebrachte Unternehmen bereite sich darauf vor, einen 1,2-Milliarden-Dollar-Kredit an die Mutter zurückzuzahlen, teilte Steinhoff Africa am Freitag mit. Sollte das Geld fließen, würde ein beträchtlicher Teil des Finanzloches gestopft. Steinhoff, nach Ikea der weltweit zweitgrößte Möbelhändler ist, will 2,4 Milliarden Dollar aufnehmen, um seine Bilanz wieder aufzupolstern. Die Aktien gaben am Freitag weitere sieben Prozent nach und notieren inzwischen bei 53 Cent.