Der Chef des Möbelkonzerns Steinhoff muss nach neuen Informationen über Unregelmäßigkeiten gehen. Konzernchef Markus Jooste habe seinen Rücktritt mit sofortiger Wirkung angeboten, teilte der Konzern mit. Der Aufsichtsrat habe dies akzeptiert. Aufsichtsratschef Christo Wiese werde den Konzern nun übergangsweise führen.

Der Möbelkonzern wollte an diesem Mittwoch eigentlich ungeprüfte, vorläufige Kennziffern vorlegen. Dies wurde nun aber auf unbestimmte Zeit verschoben. Das Unternehmen werde die geprüften Zahlen veröffentlichen, sobald es dazu in der Lage sei, teilte Steinhoff am Mittwoch in Amsterdam mit. Dabei gehe es auch um die Frage, ob die Zahlen für Vorjahre angepasst werden müssten.