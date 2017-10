Bild vergrößern Die aktuellen Preiserhöhungen bei den Erzeugern würden offensichtlich an den Großhandel und letztlich an den Endverbraucher weitergegeben, sagt das Statistische Bundesamt. dpa Bild:

Der Butterpreis hat sich in diesem Jahr bisher um 70 Prozent erhöht. Allein im September stieg er so stark wie seit 26 Jahren nicht mehr. Auch Milchprodukte sind in diesem Jahr deutlich teurer geworden.