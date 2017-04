BerlinAmazon erweitert seinen Lieferdienst Prime Now in Berlin mit dem Angebot stationärer Händler. Bio-Produkte oder auf Rezeptideen zugeschnittene Essenspakete können Nutzer künftig direkt per App über die Händler beziehen, kündigte das Unternehmen am Mittwoch an. Die Partner, eine Bio-Supermarktkette und das Lebensmittelgeschäft Kochhaus, sollen dabei von Amazons Lieferinfrastruktur profitieren und ihren Kundenstamm damit erweitern können.

Bislang bietet der Online-Händler über Prime Now in Berlin und München bereits die kostenlose Lieferung von Drogerieartikeln, Elektronik, Bücher oder Lebensmittel innerhalb von zwei Stunden. Prime-Kunden von Amazon, die Waren innerhalb einer Stunde geliefert haben wollen, bezahlt dafür 6,99 Euro, der Mindestbestellwert liegt wie gehabt bei 20 Euro.