CincinnatiDer weltgrößte Konsumgüterkonzern Procter & Gamble (P&G) hat Gewinn und Umsatz im vergangenen Quartal gesteigert. Insbesondere das Geschäft mit Schönheitsprodukten ließ die Erlöse in den Monaten Juli bis September im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um ein Prozent auf 16,65 Milliarden Dollar (14,1 Milliarden Euro) klettern. Das teilte der Hersteller von Pampers-Windeln, Gillette-Rasierern und Ariel-Waschmittel am Freitag in Cincinnati mit.

Der Überschuss stieg um fünf Prozent auf 2,85 Milliarden Dollar. Das lag aber daran, dass sich frühere Belastungen aus nicht fortgeführten Geschäftsbereichen nicht wiederholten. „Wir haben Umsatzwachstum in einem abgeschwächten globalen Gesamtmarkt geliefert“, betonte P&G-Chef David Taylor. Bei den Jahreszielen sei man auf Kurs.