 Ärger um neue Coca-Cola-Minidosen

Der US-amerikanische Getränkeriese plant die Einführung von Minidosen mit einem Inhalt von lediglich 0,15 Litern. Die sollen ab April die Regale von Ketten wie Rewe, Edeka oder Lidl erobern. Angeboten werden sollen in der neuen Gebindeform zunächst die Flaggschiffe Coca-Cola und Coca-Cola Zero Sugar. Zur Jahresmitte soll dann auch die Limo Fanta hinzukommen.

Da Getränkedosen nicht als besonders umweltfreundlich gelten, hat es nicht lange gedauert, bis sich die ersten Gegner der Minidosen in Stellung bringen. Allen voran: die Deutsche Umwelthilfe (DUH). „Mit der geplanten Einführung der Mini-Dosen folgt der nächste Angriff durch Coca-Cola auf das umweltfreundliche Mehrwegsystem in Deutschland“, poltert DUH-Bundesgeschäftsführer Jürgen Resch. So sei die 1,5-Liter- und 0,5-Liter-Mehrwegflasche schon abgeschafft und aus dem Sortiment genommen worden. „Der Verpackungsverbrauch in Deutschland erreicht von Jahr zu Jahr neue Rekordwerte und dem amerikanischen Brausekonzern fällt nichts Besseres ein, als noch eins draufzusetzen“, so Resch.