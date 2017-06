ArlingtonDer deutsche Discounter Lidl setzt bei seiner US-Expansion auf Unterstützung von Heidi Klum. Nach der Eröffnung der ersten US-Filialen in der kommenden Woche werde im Laufe des Jahres eine exklusiv bei Lidl erhältliche Modelinie des deutschen Models eingeführt, teilte der Aldi-Rivale am Montag am US-Firmensitz in Arlington (Virginia) mit.

Lidl und Klum versprechen erschwingliche „High-end“-Mode. Die Kollektion soll sowohl in den USA als auch in Europa angeboten werden. Die 44-jährige Klum hat auch die US-Staatsbürgerschaft und ist in Amerika ebenfalls ein Star.