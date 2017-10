ParisEin Streik gegen die Regierungspolitik in Frankreich beeinträchtigt an diesem Dienstag den Luftverkehr, auch mehrere Flüge von und nach Deutschland fallen aus. Die Lufthansa habe einzelne Flüge nach Frankreich streichen müssen, sagte ein Sprecher am Montag. Bei der Tochter Eurowings fallen acht Flüge aus.

Fluggäste können sich auf den Webseiten der Airlines informieren, ob ihre Verbindungen betroffen sind. Die französische Fluggesellschaft Air France geht davon aus, dass etwa 25 Prozent ihrer Kurz- und Mittelstreckenflüge am Dienstag nicht starten können. Langstreckenflüge sollen nicht betroffen sein.