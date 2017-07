ParisDie Puma-Mutter Kering profitiert von guten Geschäften bei seiner größten Marke Gucci und einer hohen Nachfrage nach Luxuskleidung der Marke Yves Saint Laurent. In der ersten Jahreshälfte schnellte der Betriebsgewinn um 57,1 Prozent auf 1,274 Milliarden Euro in die Höhe, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte.

Allein bei Gucci, die mehr als 60 Prozent zum Kering-Umsatz beisteuern und dessen Produkte von Stars wie Rihanna beworben werden, legten die Erlöse um 39,3 Prozent zu.