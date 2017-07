Dass sich Al-Baker für diesen Satz „ohne jeden Vorbehalt“ entschuldigte, half wenig: American Airlines bezeichnete die Äußerungen als „sexistisch und diskriminierend“. Jill Surdek, Chefin der Flugbegleiter bei American Airlines, schrieb an ihre Mitarbeiter, der Spruch sei unglaublich beleidigend. „Sie waren sexistisch und diskriminierend gegenüber Älteren.“

Qatar Airways ist erst seit Kurzem an American Airlines beteiligt – das hält den Chef der Wüsten-Airline jedoch nicht davon ab, kräftig über den US-Partner zu lästern. Auf einer Veranstaltung in Dublin sagte Akbar Al-Baker: Das Durchschnittsalter seiner Crew-Mitglieder betrage 26 Jahre, bei US-Airlines würden Passagiere dagegen „immer nur von Großmüttern bedient“.

Qatar Airways bräuchte die Zustimmung des American-Verwaltungsrats, um einen Anteil an der Airline mit Sitz in Fort Worth, Texas, zu erwerben, der 4,75 Prozent übersteigt. Qatar Airways und American sind über die Oneworld-Allianz miteinander verbunden.

Die Pilotenvereinigung von Southwest Airlines sieht Washington nach Al-Bakers Anmerkung ebenfalls in der Pflicht: „Es ist Zeit, dass die US-Regierung dieser Art der Diskriminierung Einhalt gebietet und für die US-Luftfahrt einsteht“, heißt es in einer Stellungnahme.

Parker und die Chefs von Delta Air Lines und United Continental Holdings haben um Regierungsgespräche gebeten, um zu klären, inwieweit die nahöstlichen Flugriesen Qatar Airways, Emirates und Etihad Airways staatliche Hilfen genutzt haben, um in unfairer Weise auf dem US-Markt zu expandieren.

Die bestehenden Codeshare-Verträge mit Qatar Airways will American jedoch auflösen, eine entsprechende Mitteilung soll am 29. Juni nach Doha geschickt worden sein. „Sie wollen Qatar nicht bei American“, interpretiert Luftfahrtberater George Hamlin den Schritt. Qatar besitzt 20 Prozent am Dachkonzern von British Airways IAG, mit dem American ein Joint Venture betreibt.