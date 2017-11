Hinter dem Investment steht der Kampf um besseren Zugang zum chinesischen Luftfahrtmarkt, der in einem Jahrzehnt der größte der Welt sein dürfte. Der US-Konzern Delta Air Lines hatte 2015 einen Minderheitsanteil an China Eastern übernommen, Konkurrent American Airlines stieg in diesem Jahr bei China Southern ein.

„Cathay Pacific ist eine der stärksten Airlines der Welt, ist in der ganzen Branche respektiert und hat ein massives Potenzial“, sagte Qatar-Chef Akbar Al Baker. Cathay-Chef Rupert Hogg erklärte, er freue sich auf ein „weiter konstruktives Verhältnis“. Beide Fluggesellschaften sind Mitglieder der Oneworld-Allianz.

Zhou Feng, Vorstandssekretär bei Air China, sagte, eine Airline als Cathay-Aktionär bringe „verbesserte Synergien“, da diese Strategie und Geschäftsmodell besser verstehen könne als der bisherige Aktionär Kingboard Chemical. Zwischen Qatar, Cathay und Air China werde es sowohl Wettbewerb als auch Kooperation geben. Air China ist Teil der konkurrierenden Star Alliance.

Cathay hat mehrfach dementiert, dass man eine Fusion mit Air China prüfe. Großaktionär Swire erklärte, man sei bei Cathay fest engagiert und blicke zuversichtlich auf die langfristigen Aussichten der Airline.

Qatar-Chef Al Baker hat sich bereits mehrere Minderheitsbeteiligungen auf der ganzen Welt gesichert: So gehören dem Konzern 20 Prozent an IAG, der Muttergesellschaft von British Airways, und 10 Prozent an Latam Airlines, dem Marktführer in Südamerika. Der Versuch, sich in diesem Sommer ein Stück an American Airlines zu sichern, schlug jedoch fehl.



Cathay kämpft mit Problemen



Bei den meisten seiner Beteiligungen, überwiegend Partner in der Oneworld-Allianz, verhielt sich Qatar als Investor passiv. Mit IAG gründeten die Katarer ein Joint Venture, das Codeshare-Flüge, gemeinsame Flugpläne und Kostenteilung auf der Strecke London-Doha ermöglicht.

Während die Golf-Airline international expandiert, wachsen jedoch die Probleme in der Heimat. Das Emirat wird seit Juni von einer Gruppe arabischer Staaten unter Führung Saudi-Arabiens blockiert. Vier Nachbarländer verweigern der Airline den Durchflug durch ihren Luftraum. Qatar musste daher Teile seiner Flotte umgruppieren.

„Qatar Airways hat eine ehrgeizige globale Strategie. Die offenen Flugzeugbestellungen werden die bestehende Flotte mehr als verdoppeln“, sagt Analystin Png. „Die Blockade unter Führung der Saudis zwingt Qatar, seine Verknüpfungen mit anderen Airlines und Ländern schneller voranzutreiben.“

Cathay dagegen kämpft seit längerem mit Schwierigkeiten – für die zugleich die Konkurrenz vom Persischen Golf und aus China verantwortlich ist. Emirates, Etihad und Qatar setzen die Hongkonger im Premium-Bereich unter Druck, während die chinesischen Rivalen das Lowcost-Segment beherrschen. Cathay hat bereits Stellenstreichungen verkündet und verhandelt mit den Piloten über Lohnsenkungen.