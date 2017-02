Beim weltgrößten Online-Händler Amazon lief das Weihnachtsgeschäft nicht so rund wie erwartet - Anleger reagierten enttäuscht. Die Erlöse legten im vierten Quartal zwar um 22 Prozent verglichen mit dem Vorjahreswert auf 43,7 Milliarden Dollar (40,6 Mrd Euro) zu, wie der Konzern am Donnerstag nach US-Börsenschluss mitteilte. Damit blieb der Umsatz aber deutlich unter den Prognosen der Analysten.

Doch auch der Ausblick auf das laufende Quartal verfehlte die Markterwartungen erheblich. Amazon stellte einen Umsatz zwischen 33,25 und 35,75 Milliarden Dollar in Aussicht. Dass der Online-Shoppingriese zum Jahresende einen überraschend hohen Gewinn machte, konnte Börsianer vorerst nicht besänftigen. Der Überschuss legte im Schlussquartal im Jahresvergleich um 55 Prozent auf 749 Millionen Dollar (696 Mio Euro) zu. Damit gelang bereits das siebte Vierteljahr mit schwarzen Zahlen in Folge.

Investitionen drücken den operativen Gewinn

Amazon nimmt für den Ausbau seines Video-Angebots im laufenden Quartal allerdings deutliche Gewinneinbußen in Kauf. Der operative Gewinn werde zwischen 250 und 900 Millionen Dollar liegen, teilte das Unternehmen mit. Ein Jahr zuvor hatte Amazon noch ein Betriebsergebnis von 1,1 Milliarden Dollar erzielt, und Analysten hatten für das laufende Quartal 1,3 Milliarden Dollar prognostiziert.

Der Konzern investiert massiv in die Erweiterung seines Film-Repertoires, in die internationale Vermarktung seines "Prime"-Services sowie in neue Lagerhallen. Zuletzt hatte das Unternehmen zudem angekündigt, mit mehr als 100.000 neuen Mitarbeitern in den USA für schnellere Lieferungen zu sorgen.