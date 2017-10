SeattleEin erfolgreicher Verkaufstag "Prime Day" und eine anhaltend starke Nachfrage bei seinen Cloud-Diensten für Unternehmen haben Amazon trotz hoher Ausgaben einen Umsatzsprung und einen höheren Gewinn als erwartet beschert. Im dritten Quartal legte der Umsatz um 34 Prozent auf 43,74 Milliarden Dollar zu, wie der weltgrößte Onlinehändler am Donnerstag mitteilte.

Für das vierte Quartal rechnet Amazon mit einem Betriebsgewinn zwischen 300 Millionen und 1,65 Milliarden Dollar. Analysten gehen hier nach Informationen des Datendienstes FactSet von 1,5 Milliarden Dollar aus.

Bei den Anlegern kamen die Zahlen gut an. Die Amazon-Aktien stieg nachbörslich um rund sechs Prozent. Sie haben in diesem Jahr um 30 Prozent zugelegt. Auch der Ausblick auf das Weihnachtsquartal kam bei Anlegern gut an. Amazon rechnet mit einem Umsatz zwischen 56 und 60,5 Milliarden Dollar.