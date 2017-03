Bild vergrößern Chia-Samen (dunkel), Quinoa Pops (hell) oder Plätzchen mit Matcha-Teepulver boomen derzeit in Deutschland. dpa Bild:

Lange waren zucker- und fettreduzierte Produkte trendy in deutschen Supermarktregalen. Nun macht sich „Superfood“ in den Läden breit. Die Branche freut sich über rasant steigende Umsätze mit Chia-Samen, Quinoa und Co..