Nach Jahren ungehemmter Filial- und Sortimentsverschönerungen trimmt Konzernchef Klaus Gehrig das Lidl-Reich wieder auf Kostenbewusstsein und Effizienz. In sechs Disziplinen hat das auch Folgen für den Rivalen Aldi.

Kaum ein Produkt, das nicht in absehbarer Zeit mittels Gutschein für die Anmeldung zum Newsletter, einem weiteren aus dem Nichts abgeleiteten Sale mit einem Nachlass versehen wird – vor allem online. "Im Internet ist jeden Tag Schnäppchenjagd", sagt Gregor Tryba von der Verbraucherzentrale in NRW.

Nun läutet Aldi mit den Nivea-Sonderangeboten die nächste Runde im Preisgetümmel ein. Sollten weitere Sonderangebote bei Markenartikeln folgen, könnte das Discounterduell schnell zur margenvernichtenden Schlacht eskalieren. Und das in einem Markt, der ohnehin schon als Rabatt-Traumland gilt.

Die Attacke im kurzfristigen Aktionsgeschäft war dagegen effektiver – reizt nun aber wiederum Aldi. Schließlich erhebt der Discounter seit jeher den Anspruch, im Lebensmittelmarkt Preisführer zu sein. „Das werden sich die Aldis auf Dauer nicht bieten lassen“, sagte ein Industriemanager der WirtschaftsWoche bereits im Oktober, als erste Gerüchte über eine Ausweitung des Aktionsgeschäfts auftauchten. Zunächst beschränkte sich das Unternehmen jedoch darauf, in TV-Spots demonstrativ mit dem „Aldi-Preis“ zu werben.

Genau das ist das Problem. "Der Kunde ist inzwischen so konditioniert, dass er Preisnachlässe erwartet und Käufe nicht tätigt, wenn er nicht das Gefühl hat zu sparen", sagt Handelsexperte Martin Schulte von Oliver Wyman, der sich seit 15 Jahren mit dem Non-Food-Handel beschäftigt. "Der Handel läuft Gefahr, in eine Spirale der Preissenkung zu geraten, aus der er nicht mehr herauskommt", so Schulte.