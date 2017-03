MünchenDer Großküchenausrüster Rational zügelt seinen Renditehunger für den Ausbau seines Geschäfts. „Wir müssen und werden unsere Infrastruktur modernisieren“, erklärte Vorstandschef Peter Stadelmann am Donnerstag. Die operative Rendite, die 2015 noch bei 28,4 Prozent lag und in vergangenen Jahr auf 27,2 Prozent schrumpfte, werde im laufenden Jahr am unteren Ende der langfristig geplanten Spanne von 26 bis 28 Prozent liegen.

Rational erweitert derzeit seine Produktion am Hauptsitz im bayerischen Landsberg am Lech und erneuert weltweit seine Informationstechnik. Innerhalb der nächsten zwei bis drei Jahre hätte die Firma sonst in der bestehenden Fertigung ihre Kapazitätsgrenze erreicht, sagte Stadelmann. Die Investitionsphase werde voraussichtlich auch noch 2018 anhalten, erklärte Finanzvorstand Axel Kaufmann. Ab 2019 werde das Unternehmen auf das frühere Niveau zurückkehren.