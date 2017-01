ParisWas Airbus in einer Fabrik in Florida vorhat, ist eine Revolution für das Satellitengeschäft des europäischen Luftfahrtriesen. „Bislang haben wir in guten Jahren nicht mehr als zehn Satelliten gebaut“, resümiert Airbus-Raumfahrt-Chef Nicolas Chamussy. „Hier werden wir zwei Satelliten am Tag liefern.“

Für das ehrgeizige Projekt „OneWeb”, das mit einer Flotte aus mehr als 700 Kleinsatelliten rund um den Globus schnelles Internet anbieten will, soll Weltraum-High-Tech in die Serienfertigung gehen. Es ist ein Beispiel dafür, wie Airbus im Raumfahrtgeschäft neue Wege geht, um seinen Platz gegen aufstrebende neue Konkurrenz zu behaupten.