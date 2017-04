In einer E-Mail an die Beschäftigten stellt sich United-Airlines-Chef Oscar Munoz hinter seine Beschäftigten, nachdem die gewaltsame Entfernung eines Passagiers aus einem Flugzeug am Flughafen von Chicago heftige Proteste ausgelöst hat. „Auch wenn ich die Entwicklung der Situation bedauere, stehe ich ausdrücklich hinter Ihnen und möchte Ihnen empfehlen, weiterhin über sich hinaus zu gehen und sicherzustellen, dass wir korrekt fliegen“, schreib Munoz.

Sicherheitsbeamte des Flughafens hatten der Crew des Flugs UA 3411 nach Louisville am Sonntag geholfen, einen Passagier aus dem Flugzeug zu bringen – das Flugzeug war überbucht. Die Situation eskalierte und der Passagier wurde gewaltsam über den Boden des Kabinengangs zum vorderen Ausgang des Flugzeuges gezerrt. Das Video kursierte in sozialen Netzwerken und heftige Beschwerden ergossen sich danach über die Airline. Der Mann blutete nach dem Vorfall am Mund.