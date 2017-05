Der Hintergrund: Was bisher nur im Internet möglich ist, soll endlich auch in den lokalen Geschäften Einzug halten. Handelskonzerne wollen das Verhalten ihrer Kunden möglichst genau analysieren, um die Werbung immer mehr zu personalisieren. Dabei erfassten die Kameras auch, wie lange ein Kunde auf den Werbebildschirm schaut, so Real. So zeigen die Bildschirme dann unterschiedliche Werbespots: beispielsweise einen Spot mit Kosmetikprodukten bei Frauen oder mit Autowerbung bei Männern.