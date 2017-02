Glenview/SloughDer britische Konsumgüterkonzern Reckitt Benckiser will den amerikanischen Babynahrungshersteller Mead Johnson für knapp 17 Milliarden Dollar (15,5 Mrd Euro) kaufen. Die beiden Unternehmen verhandeln derzeit über Details einer Offerte. Dabei werde über einen Preis von 90 Dollar je Mead-Johnson-Aktie gesprochen, teilten die beiden Konzerne am Donnerstag in Glenview und London mit.