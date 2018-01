Die deutsche Milliardärsfamilie Reimann setzt ihre Einkaufstour in der US-Getränke-Industrie fort. Der zum Reimann-Imperium gehörende Kaffeekapsel-Produzent Keurig Green Mountain übernimmt in einem mehr als 21 Milliarden Dollar schweren Geschäft den US-Limonadenhersteller Dr Pepper Snapple. Der daraus entstehende Getränkegigant vereint die weltgrößte Kaffeekapsel-Marke K-Cup mit Limonaden wie 7Up, Dr Pepper und Sunkist. Das neue Unternehmen Keurig Dr Pepper Snapple kommt auf einen Jahresumsatz von elf Milliarden Dollar. Die Reimann-Holding JAB investiert neun Milliarden in das neue Geschäft und zahlt den Dr-Pepper-Snapple-Aktionären darüber hinaus knapp 19 Milliarden Dollar in bar, wie JAB am Montag mitteilte.

Der Deal soll im zweiten Quartal abgeschlossen werden. Danach will JAB 87 Prozent am verschmolzenen Unternehmen Keurig Dr Pepper halten. Aktionäre und Aufseher müssen aber noch zustimmen. Keurig, bekannt für Kaffeekapseln, hatten die Reimanns 2015 mit anderen Investoren um den Milka-Konzern Mondelez für 13,9 Milliarden Dollar gekauft.