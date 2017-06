Köln Deutschlands zweitgrößter Lebensmittelhändler Rewe plant einen Online-Marktplatz rund um das Thema Lebensmittel, Küche und Haushalt. Kunden können dann dort – etwa neben ihrem Wocheneinkauf – auch Produkte anderer Händler mitbestellen, zum Beispiel Geschirr oder Dekorationen. Erste Tests mit fünf Partnern und 1.000 Kunden sollen bereits Anfang Juli beginnen, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Danach sollen Schritt für Schritt weitere Kunden und Lieferanten aufgeschaltet werden.

Die Ankündigung von Rewe, sein Online-Standbein zu stärken, fällt in eine Zeit, in der die Grenzen zwischen stationärem Handel und Online-Händlern auch im Lebensmittelbereich immer mehr verschwimmen. Erst vor wenigen Tagen hatte der Internetgigant Amazon angekündigt, für rund 13,7 Milliarden Dollar die US-Bio-Supermarktkette Whole Foods zu übernehmen und damit im großen Stil in den stationären Lebensmittelhandel einzusteigen.