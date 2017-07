Rewe, Kaufland, sogar Edeka sind da weiter. Seit Monaten testen sie in den großen Metropolen des Landes Bringdienste für ihre Waren.

Warum ist man bei Amazon nicht viel früher auf diese Idee gekommen. Es liegt doch eigentlich nahe, Lebensmittel zu liefern. Wo man doch sonst schon die halbe Welt mit Staubsaugern und Monitoren, Jeans oder Rasendünger per Paket versorgt . Aber Cola, Chips, Fleisch und Gemüse? Gab es bei Amazon bislang nicht. Nicht mal in Berlin, wo es sonst alles Mögliche gibt.

Das ist ja auch zu praktisch: Viele Großstädter haben kein eigenes Auto mehr, kommen spät von der Arbeit oder haben schlicht keine Lust, Wasserkisten in die vierte Altbauetage zu schleppen. Wie schön also, wenn sich der Einkauf unterwegs erledigen lässt und für ein paar Euro Aufpreis bis an die Wohnungstür geliefert wird.