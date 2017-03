Noch Ende Januar schien die Sache klar: In einem Interview erweckte Rewe-Chef Alain Caparros den Eindruck, er würde den Chefposten des Kölner Handelsriesen erst 2018 an seinen Nachfolger Lionel Souque übergeben. Schließlich sei er „gerade dabei, den Konzern total umzuorganisieren“, sagte Caparros. Deshalb habe ihn der Aufsichtsrat gebeten, noch zwei Jahre zu bleiben. „Danach werde ich endgültig aufhören – nicht weil ich soll oder muss, sondern weil ich will“, sagte Caparros dem „Manager Magazin“.

Souque entert also deutlich früher den Chefposten, zugleich übernimmt der Rewe-Vorstand Jan Kunath die Funktion des Vize-Vorstandsvorsitzenden.

„Die großen strategischen Projekte im Hinblick auf unsere organisatorischen Strukturen und auf unser Unternehmensportfolio sind abgeschlossen, hier in Deutschland und ebenso in unserem erfolgreichen Auslandsgeschäft“, erklärte Caparros in einem Schreiben an seine Mitarbeiter den Schritt. „Wir sind mit diesen Aufgaben sehr viel schneller und reibungsloser fertig geworden, als dies bei meiner vorzeitigen Vertragsverlängerung zu Beginn des Jahres 2014 absehbar war.“

Caparros sieht seine Mission in Köln denn auch als erfüllt an: Rewe sei heute in „exzellenter Verfassung“, jubelt Caparros in einer offiziellen Mitteilung des Unternehmens.