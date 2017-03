Zudem fuhren – angelockt durch Sonderpreise – trotz Fernbus-Konkurrenz so viele Passagiere wie nie mit IC und ICE. Die Pünktlichkeit lag bei fast 80 Prozent und soll 2017 dies übertreffen. Zugleich wird ein Plus beim Betriebsgewinn auf über 2,1 Milliarden Euro von Lutz erwarte. „Wir haben einen sehr ordentlichen Start 2017 hingelegt und dabei den Rückenwind aus 2016 mitgenommen.“

BerlinDie Bahn sieht sich mit dem neuen Konzernchef Richard Lutz wieder in der Spur und will dieses Jahr sowohl mehr Gewinn als auch besseren Service liefern. „Wir haben die Trendwende geschafft“, verkündete Lutz am Donnerstag bei der Vorstellung der Bilanz 2016. Danach ist der Staatskonzern mit einem Betriebsgewinn von fast zwei Milliarden Euro aus der Krise gefahren. Nach Zinsen und Steuern blieben gut 700 Millionen Euro, nachdem 2015 noch ein Milliarden-Verlust anfiel.

Das Geschäft in Deutschland macht dagegen nicht nur bei der Güterbahn sorgen. Im Regionalverkehr verliert die Bahn Aufträge der Länder für Pendlerzüge an Konkurrenten. Der Fernverkehr kann trotz des Passagierrekords nicht an frühere Gewinne anknüpfen, da die Tickets wegen der Fernbus-Konkurrenz billiger verkauft werden. Zwar wachse der Bus-Verkehr durch das Ausscheiden zahlreicher Unternehmen, darunter der Bahn selbst, nicht mehr, sagte Personenverkehrschef Berthold Huber. „Der Fernbus bleibt aber ein ernstzunehmender Wettbewerber.“ Um den Service weiter zu verbessern, kündigte Huber an, dass kostenloses Internet nicht nur in den Fernzügen, sondern künftig auch zunehmend in Regionalzügen angeboten werden sollte.