FrankfurtDie insolvente Reederei Rickmers geht auf die Suche nach neuen Eigentümern. Der Vorstand, die Gläubiger und Sachwalter Jens-Sören Schröder haben die australische Investmentbank Macquarie mit der Investorensuche beauftragt, wie Rickmers am Freitag in Hamburg mitteilte. „Ziel ist es, einen oder mehrere Investoren für die Rickmers Gruppe zu akquirieren.“ Von Vorstandschef Ignace van Meenen hat sich Rickmers unterdessen einvernehmlich getrennt. Schröder ist als Sachwalter nur Aufpasser für den Vorstand, der das Unternehmen in Eigenregie sanieren darf. Das operative Geschäft laufe stabil, hieß es in der Mitteilung.