KiewDie Ukraine will Europas größte Billig-Airline Ryanair doch noch zur Aufnahme von Flügen nach Kiew bewegen. Ministerpräsident Wladimir Groisman sagte am Dienstag, dass die Ukraine erneut das Gespräch mit der irische Fluggesellschaft suche. Ryanair hatte am Montag überraschend mitgeteilt, Pläne für Flüge von und nach Kiew auf Eis zu legen. Die Verhandlungen mit dem dortigen Flughafen seien gescheitert. Dieser wolle die „hochpreisigen Airlines schützen“, begründete Ryanair die Entscheidung. Ein Ryanair-Sprecher sagte nun am Dienstag, man werde nur über Ukraine-Flüge nachdenken, wenn bestimmte Bedingungen berücksichtigt würden. Ryanair wollte Kiew und Lemberg aus Berlin und weiteren EU-Städten anfliegen.