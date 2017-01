Bild vergrößern Die Fluggesellschaft ist in Frankreich wegen ähnlicher Verstöße bereits verurteilt worden. dpa Bild:

Erneut wurde in Frankreich ein Verfahren gegen Ryanair eingeleitet. Der irische Billigflieger soll gegen französisches Recht verstoßen und am Flughafen von Marseille in Irland gemeldete Arbeiter beschäftigt haben.