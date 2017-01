Ob der Privatmann Schlecker tatsächlich von seinen Restschulden befreit wird, dürfte laut Geiwitz auch vom Verlauf des Strafprozesses abhängen, der Anfang März vor dem Landgericht Stuttgart beginnt. Die Anklage wirft dem 72-Jährigen Schlecker vorsätzlichen Bankrott in mehreren Fällen vor. Neben Schlecker richten sich Vorwürfe wegen Insolvenzdelikten auch gegen seine Frau Christa und seine beiden Kinder Meike und Lars.

Drogeriepleitier Anton Schlecker könnte im kommenden Jahr wieder schuldenfrei sein. „Spielen die Gläubiger mit, wäre Herr Schlecker 2018 wieder schuldenfrei“, sagte Schleckers Insolvenzverwalter Arndt Geiwitz der WirtschaftsWoche. Anton Schlecker führte seinen Konzern als Einzelkaufmann und haftete dadurch mit seinem Vermögen für alle Schulden der Drogeriekette, die am 23. Januar 2012 Insolvenz anmeldete.

Zu Anton Schleckers Rolle beim Untergang der Drogeriekette sagt Geiwitz, Schlecker sei sicherlich „beratungsresistent“ gewesen und habe „zu spät auf die Krise seines Unternehmens reagiert. Aber Herr Schlecker hat sich nicht aus der Verantwortung gestohlen.“ So habe die Familie viel Kapital in die Firma investiert, als es schon bergab ging. „So viel Unternehmertum ist heute nicht mehr selbstverständlich“, so Geiwitz gegenüber der WirtschaftsWoche.