Nach dem Urteil im Schlecker-Strafprozess kommen auf die Drogistenfamilie zwei weitere Gerichtsverfahren zu.

Am Montag wird das Urteil im Schlecker-Strafprozess erwartet. Bereits im Dezember steht das nächste Gerichtsverfahren gegen die Drogistenfamilie an. Es geht um Forderungen in Höhe von rund 20 Millionen Euro.