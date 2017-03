„Für ein Urteil noch in diesem Jahr ist die Zeit knapp“, sagte Juraprofessor Matthias Jahn von der Goethe-Universität Frankfurt der WirtschaftsWoche. So wurden bereits 26 Hauptverhandlungstage vom Landgericht Stuttgart terminiert. „Sollten die Verteidiger versuchen, die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft mit zusätzlichen Zeugen und Gutachtern zu entkräften, wird der Prozess deutlich länger dauern“, so Jahn. Dann könnte das Schlecker-Verfahren „ein Mammutprozess werden“.

Sobald das Urteil verkündet worden ist, könnten die Beteiligten zudem beim Bundesgerichtshof (BGH) Revision einlegen. „Im Schnitt dauert es dann bei Wirtschaftsstrafverfahren dieses Zuschnitts ein weiteres Jahr, bis der BGH entscheidet“, so Jahn.