NeckarsulmDie 156.000 Mitarbeiter von Lidl und Kaufland in Deutschland erhalten mehr Geld. Die Tarifbeschäftigten der Schwarz-Gruppe bekommen in zwei Stufen in den nächsten beiden Jahren insgesamt je 3 Prozent mehr Gehalt, wie die in Neckarsulm (Kreis Heilbronn) ansässigen Unternehmen am Mittwoch mitteilten. Damit liege die Steigerung über dem jüngsten Tarifabschluss im Einzelhandel, hieß es. Dort bekommen die Angestellten laut der Angaben zum 1. Juni 2,3 Prozent mehr Geld und zum 1. April 2019 weitere 2,0 Prozent. Über die Erhöhung der Gehälter hatte zuerst die „Heilbronner Stimme“ berichtet.

Ein Verdi-Sprecher kritisierte in Stuttgart indes, die Schwarz-Gruppe habe sich während den Tarifgesprächen nicht für eine stärkere Erhöhung eingesetzt. In ganz Deutschland arbeiten in der Branche etwa drei Millionen Menschen. Viele sind jedoch in Betrieben ohne Tarifbindung beschäftigt. Lidl beschäftigt in Deutschland in 3200 Filialen rund 78.000 Mitarbeiter. Kaufland betreibt bundesweit gut 650 Filialen und beschäftigt im Inland ebenfalls rund 78.000 Mitarbeiter.