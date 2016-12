DüsseldorfDie Deutschen kaufen Sekt und Champagner laut einer Analyse am liebsten beim Discounter. Auf Aldi, Lidl und Co entfielen nach Angaben des Marktforschungsunternehmens Nielsen in den vergangenen zwölf Monaten mehr als 45 Prozent des Absatzmenge und über 40 Prozent der Umsätze mit dem prickelnden Schaumwein. Die großen Verbrauchermärkte sicherten sich weitere 27 Prozent des Geschäfts. Die klassischen Supermärkte mussten sich dagegen mit einem Anteil von rund 10 Prozent bescheiden.

Weihnachten und Neujahr gehören dabei Nielsen zufolge zu den wichtigsten Anlässen, den Korken knallen zu lassen. „Aufs Jahr betrachtet, macht der Dezember fast ein Fünftel des gesamten Sektverkaufs aus“, berichtet ein Nielsen-Handelsexperte. Sekt sei nach wie vor „vor allem ein Feiertragsgetränk“. Doch achteten die Verkäufer dabei trotzdem auf dem Preis. Deshalb seien die Discounter „die Top-Anlaufstelle“ beim Einkauf. „Die Discounter setzen zu den Feiertagen auf den kleinen Luxus und bieten zum Fest auch Sekt oder auch Champagner besonders stark an – und punkten dabei bei den Verbrauchern.“