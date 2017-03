San FranciscoFür die Internetpioniere der 70er-Jahre war das Netz der elektronische Ausdruck eines Ideals. Es war die Utopie einer besseren Gesellschaft, in der die Macht demokratisch verteilt ist und alle Informationen unbeschränkt fließen. Doch von einem derartigen Dezentralismus kann heute keine Rede mehr sein. In der Internetwirtschaft löst ein Monopol das nächste ab: von Microsoft, das jahrelang das PC-Geschäft dominierte, über den Suchmaschinen-Monopolist Google, Facebook in den sozialen Netzwerken oder Amazon, das inzwischen das Cloud-Geschäft dominiert.

Aber der vorübergehende Ausfall der Amazon Web Services (AWS) zeigt die Schattenseite monopolistischer Machtverteilung im Netz. Unternehmen weltweit sind zunehmend abhängig von Amazon, das Big-Data-Zentren und Rechenpower vermietet. Hochrechnungen zufolge besitzt Amazon inzwischen über 40 Prozent des Cloud-Markts – vor Konkurrenten wie Microsoft, Google, IBM.